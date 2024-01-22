中國大陸乾香菇菇傘表面呈深裂紋花菇、菇傘表面略呈光滑、菌褶色澤較深呈黃褐色至淺褐色、菇腳均有修剪、菇體香氣淡或有異味。（農糧署提供／李欣恬台北傳真）

為防範中國大陸香菇自走私入境混充國產香菇在市面販售，影響消費者食安及菇農權益，農業部農糧署於春節前夕，邀集台中市政府啟動聯合稽查行動，針對台中市公有建國市場香菇賣場販售之散裝與包裝香菇進行查核。

本次稽查行動計查核7家、抽查7件，其中1件未標示產地、1件標示不符已當場請其改正(並依據「食品安全衛生管理法」對未依規定標示香菇原產地及標示不實產品進行裁罰)、2件疑似中國大陸香菇樣本送農業部「雜糧特作蔬菜協助鑑定小組」鑑定。

農糧署表示，香菇係國人日常生活經常使用之食材，台灣加入WTO後，開放香菇進口，每年從日本、韓國、越南等地進口，政府以關稅配額方式保護國產香菇，並依據財政部公告「管制物品管制品項及管制方式」之規定，禁止中國大陸香菇進口。

農糧署指出，農業部於90年即成立「雜糧蔬菜特作」鑑定小組，協助相關查緝單位鑑定農產品原產地。針對香菇部分已開發「穩定同位素」及「微量元素」檢測等技術，並蒐集各國產地樣品及相關資料，建立完整之樣品資料庫，提供海關等查緝機關作為判別原產地之參考，有效防堵中國大陸香菇混充進口。

農糧署補表示，本次聯合稽查行動主要針對乾香菇，凡經現場人員抽驗初判疑似中國大陸香菇，則由台中市政府人員抽樣送農業部「雜糧特作蔬菜協助鑑定小組」進行鑑定，鑑定結果將做為主管機關裁罰依據。

農糧署表示，台灣乾香菇菇傘表面均呈褐色至深褐色皺縮狀、菌褶色淺黃、菇柄稍長(1公分以上)、有清香味；中國大陸乾香菇菇傘表面呈深裂紋花菇、菇傘表面略呈光滑、菌褶色澤較深呈黃褐色至淺褐色、菇腳均有修剪、菇體香氣淡或有異味。農糧署說明，國產香菇衛生安全有保障，春節來臨、親友團聚時，可多選購產銷履歷有機標章及臺灣香菇標章之國產香菇產品，以實際行動支持台灣農業。