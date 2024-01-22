信紘科2023年12月自結合併營收2.16億元，月增8.14％、年增達30.68％，回升至近5月高、改寫同期新高。第四季合併營收6.02億元，雖季減8.73％、仍年增2.52％，創同期新高、歷史第四高。全年合併營收24.12億元、年減2.21％，改寫歷史次高。

展望2024年，儘管因春節、工作天數較少將影響施作工程進度，信紘科對首季仍維持審慎樂觀，認為全球半導體產業有望逐步復甦，推動整體擴建與增產步調，目前整體在手訂單維持良好水準，有機會隨主要客戶訂單量體與需求穩健前景，挹注整體營運正向成長。

看好全球5G、Wi-FI 6/6E等通訊技術蓬勃發展，對高科技電子相關產品電磁波雜訊干擾解決方案規格與需求提高，信紘科成功研發高頻電磁波防護吸收材料（EMI），聚焦應用於5G毫米波24-28 GHz及37GHz高頻段，且材料吸波值可達55～60dB間，媲美國際水準。

信紘科表示，EMI應用於包括衛星通訊及數據交換器，可有效滿足包括射頻天線等雜訊吸收、增加資料傳輸效能等，信紘科憑藉長年於半導體、高科技電子領域深厚客戶合作基礎，以期透過多元化產品策略，增添公司營運正面效果挹注。