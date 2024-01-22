高雄市楠梓分局21日晚間接獲報案，指高楠公路與德民路口路面出現長寬一公尺、深達40公分坑洞，造成路過車輛車損，警方立即前往現場交維，22日上午工務局緊急派員前往開挖修補。

楠梓分局警方表示，21日晚間8點接獲民眾報案，稱高楠公路與德民路口路面出現坑洞，經丈量後坑度長寬約為1公尺，深度估計約達40公分，造成路過車輛車損，立即派遣線上警網到場設立交通錐實施管制及交通疏導，初步檢視約有8輛汽車輪胎受損，經查現場無人受傷。

高雄市工務局表示，今早9時30分工務局已邀請相關管線現場勘查，釐清相關原因，惟開挖結果無發現可歸責之因素，水利局雨水、汙水管線距離坑洞分別達10公尺、20公尺以上，台電、自來水、中華電管線也都正常運作。

工務局說，因沒有發現各管線有異常，經在場管線單位同意後，由工務局道工處依SOP進行灌漿回填及後續AC鋪面復舊，預計待明日灌漿達工作強度後鋪設AC，預計明日下午即可全部完成通車。