2024年選對開運色系和食物，有機會好運全開！名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，2024年歲次甲辰年，木龍年，甲為木，水生木，「水」和「木」是今年的開運元素，不論衣服、飾品或食物的選擇，只要掌握這個元素，甚至將它們隨身攜帶，補充好運的能量，就可能財源廣進，財運亨通。

楊登嵙指出，開運色「水」以藍色、黑色為主，「木」則是綠色、蘋果色、橄欖色、墨綠色，可以在衣服或飾品改變一下。至於開運食物，「水」以黑木耳、黑棗、黑芝麻、黑豆、黑木耳、香菇、龍眼乾、紅葡萄乾、海苔、黑米、黑桑椹、烏雞等黑色水果和蔬菜；「木」可食用橄欖、菠菜、綠豆、檸檬、小黃瓜、綠花椰菜、芹菜、韭菜、奇異果、青椒、蘆筍、毛豆、秋葵、地瓜葉、綠苦瓜、芥蘭、綠茶，藉由食用自然的食物，補充好運的能量，讓今年好運旺旺來。

楊登嵙也分享2024年最強隨身開運法，建議將黑豆（屬水）數目3顆和8顆分別用紅包袋裝起來，放在左右口袋或一起放在錢包、包包內，用易經數字3和8結合後，引動好運的「水」及「木」磁場元素，讓新的一年好運全開，好運旺旺來；另外，也可以去寺廟求財神符或請法師畫財神符並敕財神咒，經常攜帶在身上，讓自己財源廣進，財運亨通。