南韓52歲女歌手米娜（Mina）因在2002年代表韓國擔任世界盃小姐（Miss Worldcup）因此爆紅，2018年與小17歲的美聲男團「SoReal」成員柳弼立結婚，但兩人婚姻不受外界看好；然而，日前一名網友還留言嘲諷米娜「會不會飄出老奶奶的味道」對此，柳弼立霸氣護愛「她有花香味」。

米娜與柳弼立自相戀來，就因為年齡差異備受外界熱議，即使兩人已經結婚，也曾一起上實境秀讓大家看到他們的好感情，卻仍遭部分酸民冷言冷語；近日柳弼立便在YouTube頻道影片上正面回應酸民的惡評，其中一則留言就酸「會不會飄出老奶奶的味道」。

對此，柳弼立心平氣和地回應：「這種留言真的很多，留這種言的人我猜可能是10幾、20歲初頭的人吧，可能會覺得50歲的年紀是老奶奶」他表示，米娜從不抽菸，只要身體健康就不會有味道，更稱自老婆身上有花香「就像是花正在盛開時」。

此外，還有網友諷刺米娜「大媽，你絕對不可能變成20歲的身材，皮膚彈力無法跟20歲的人相比」柳弼立也正面回應，米娜是為了健康才進行身材管理，而非是要變成20歲的身材「雖然沒跟50歲的人交往過，但米娜的身材比20歲的人還好，您好好地運動吧，這樣以後才會成為米娜這樣的身材，加油」事實上，柳弼立過去也曾數度出面護愛，這次正面回擊酸民，也讓粉絲相當感動，也希望兩人不要太在意酸民。