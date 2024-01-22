隨著全球掀起生產電動車熱潮，車用電池重要原料鋰重要性隨之大增，根據日經亞洲報導，泰國官員表示在南部攀牙府（Phang-nga）發現兩處鋰礦，蘊藏量是全球第三大，可能使泰國成為東南亞電動車生產基地。

泰國官員宣稱在攀牙府發現兩處鋰礦床，其中一處含量1480萬公噸，另外一處仍在調查中。該蘊藏量讓泰國成為全球第3大鋰礦國，僅次於玻利維亞的2100萬公噸及阿根廷大約2000萬公噸。

泰國官員表示，這是泰國第一次發現鋰礦，他們同時還在東北部發現鈉礦，而鈉也是生產電動車電池的另一個重要來源。

但有泰國專家質疑政府的說法，在社群媒體上發文表示這些鋰礦和鈉礦的品質恐怕不佳，未來還需要進一步研究。

目前有越來越多國家發展電動車產業，使鋰礦的需求暴增。美國地質調查所（U.S. Geological Survey）資料顯示，全球2022年鋰礦生產增加21%至13萬公噸。

包括大陸也積極發展電動車，瑞銀（UBS）發布報告指出，大陸正擴大開採鋰礦這個電動車電池關鍵礦物，預計到2025年，將占全球鋰供應的3分之1左右。