知名台語創作歌手張燕清肝癌病逝，享壽69歲，其生前曾替蔡小虎、龍千玉、羅時豐、王識賢、翁立友等知名台語界的歌王、歌后寫歌，在樂壇有一定的影響力和地位。肝癌素有無聲殺手之稱，早期並無明顯症狀，導致死亡率高居不下，醫師就指出，包括病毒性肝炎、酒精性肝炎、抽菸、黃麴毒素、肥胖、暴露特定化學物質及遺傳性代謝疾病等，皆為值得警覺的風險因子；並提醒，脂肪肝、血糖及三酸甘油脂是否過高，是肝癌背後的危險指標，務必要注意。

根據衛福部資料顯示，肝癌為國人主要癌症死因第2位，事實上，其發生率有逐年降低的趨勢，但死亡率卻居高不下。對此，北投健康管理醫院副院長梁程超說明，由於肝臟內部沒有痛感神經，在腫瘤初期時，甚至進展至中期，幾乎沒有症狀，但當腫瘤大到一定程度壓迫到肝臟表面包膜，就會產生疼痛感。

除此，梁程超指出，若是侵犯至鄰近器官也可能會有症狀發生，例如腹部腫塊、食慾不振、體重減輕、噁心嘔吐、易感疲倦、黃疸等。然而，當出現症狀就醫診斷時，多已是癌症晚期，平均僅剩3～6個月的存活時間，死亡率相當高。

進一步談及肝癌的風險因子，梁程超說，主要原因是慢性B型及C型病毒性肝炎，另外，還有過量飲酒造成的酒精性肝炎、抽菸、食用被黃麴毒素污染的穀物、肥胖、暴露特定的化學物質或遺傳性代謝疾病等。他強調，尤其B、C肝的患者務必要定期追蹤，並且評估抗病毒藥物之治療，避免讓肝炎惡化成肝硬化及肝癌。

近年來隨著生活型態改變、飲食西化，國人肥胖盛行率增高及代謝症候群發生率持續增加，梁程超提醒，需注意脂肪肝、高血糖及三酸甘油脂是否過高，這些都是肝癌背後的危險指標。而定期安排健康檢查，是預防肝病變的關鍵動作，可利用抽血結合影像檢查為肝臟做好初步防守。

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