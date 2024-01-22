新竹縣在112年全國語文競賽創佳績，榮獲15位特優、40位優等及19位甲等共74項個人獎項，教育局長楊郡慈22日頒獎給獲獎師生，最特別的是，湖口高中戴芷瑄在排灣族語情境式演說高中學生組奪特優，穿著華麗傳統服飾出席，她2年前國中組也拿特優，去年在全中運女子射箭混雙奪金牌，被讚是「允文允武」的榜樣。

戴芷瑄的排灣族語是由母親加一搭風秋谷從小教授，頒獎前她精心為女兒打扮穿上傳統服飾時說，排灣族語是南島語系，跟其他族的語言幾乎完全不一樣，小時父親就教她母語，說只有學習好語言，排灣族的文化才能傳承下去！

加一搭風秋谷說，她和丈夫因工作搬到湖口快20年，讓孩子從小就學說母語，女兒在國二比賽時拿特優，高一再拿特優，依規定就不能再參加高中組比賽，所以特別為女兒穿上排灣族貴族少女的服飾。

戴芷瑄說，從小就會排灣族語，這次比賽是以4張圖卡串連演說風災並做問答，評審認為她的口齒清晰，對排灣族部落傳統美食或用的專有名詞，發音都很正確，演說表情生動並很有故事性，能獲得特優要感謝母親的指導。

楊郡慈代表縣長楊文科表揚新竹縣代表隊，致贈特優競賽員3000元獎金和指導老師1000元獎金，指家庭教育對語文的傳承很重要，像戴芷瑄在國中就拿到排灣族語情境境演說特優，高中再拿特優，戴是湖口高中體育班1年級學生，去年全中運在女子射箭混雙奪金牌，可說是「允文允武」的榜樣！

楊郡慈表示，這次競賽成績豐碩是師生們認真努力的成果，也突顯新竹縣一直以來在語文教育上的深耕，感謝所有競賽學生及指導老師的辛勞與努力，共同寫下語文盛事的亮眼成績，希望今年在花蓮縣舉辦的全國語文競賽能再創佳績！