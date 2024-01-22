由俄羅斯任命的頓涅茨克市長Alexei Kulemzin說，烏克蘭軍隊對商店和市場所在的一個繁忙地區進行了轟炸。Pushilin也說，這座城市遭到烏克蘭砲火的攻擊。

Pushilin在周一宣布，頓涅茨克哀悼一天。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)在夜間視訊談話中沒有提到這次襲擊，但他表示，俄羅斯在一天之內就轟炸了烏克蘭9個地區的100多個城鎮和村莊，頓涅茨克地區的襲擊事件是「特別的嚴重」。

駐紮南部Tavria地區的烏克蘭部隊在臉書上發文說，部隊指揮的士兵對此不負責任，「頓涅茨克屬於烏克蘭」，「俄羅斯要對奪走烏克蘭人民的生命負責」。

在莫斯科，俄羅斯外交部稱此次襲擊烏克蘭是「野蠻的恐怖主義行為」，使用的是「西方提供的武器」。俄羅斯外交部發表聲明指出，「俄羅斯方面明確譴責此一針對平民的危險襲擊」。

烏克蘭控制地區的首長Vadym Filashkin在社群媒體Telegram平台上說：「我呼籲所有留在頓涅茨克的人，撤離」。

頓涅茨克是烏克蘭東部和南部的四個地區之一。俄羅斯在2022年底聲稱吞併了頓涅茨克。聯合國大會的多數國家譴責俄羅斯的吞併是非法的。但是俄羅斯並沒有完全控制該四地區的任何一個。

另外俄羅斯國防部在周日表示，俄羅斯軍隊已經控制了烏克蘭東北部哈爾科夫(Kharkiv)地區的Krokhmalne村。