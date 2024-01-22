前參謀總長劉和謙上將視導部隊。軍聞社提供

去年12月14日去世的海軍一級上將、總統府戰略顧問劉和謙，國防部將於元月23日上午9點，假台北市第一殯儀館景行廳舉行公祭。治喪委員會正副主委共20人，其中10位是國防部長。現任另兩位一級上將戰略顧問霍守業與林鎮夷，則擔任國旗覆旗官。

前參謀總長劉和謙上將視導部隊。軍聞社提供

前參謀總長劉和謙上將視導部隊。軍聞社提供

治喪委員會由國防部前部長伍世文擔任主委，副主委19人，包括陳肇敏、李傑、李天羽、馮世寬、高華柱、嚴明、高廣圻、嚴德發等前任部長，及現任部長邱國正、軍友社營譽理事長李棟樑，及與他相知多年的前監委黃煌雄等。國旗覆旗官包括霍守業、林鎮夷，以及戰略顧問熊厚基、現任參謀總長梅家樹。

劉和謙畢業於海軍官校36年班，曾擔任海軍艦長、作戰署長、參謀本部計畫次長、海軍艦隊司令、總司令、參謀總長等職，是海軍輩份最高的軍事將領。

其舊屬，前總統府侍衛長、軍情局長，海軍退役中將徐筑生在青年日報撰文回憶劉和謙時指出，民國七十二年五月，劉總長擔任總司令，他奉命調派總司令室，那時候開始真正見識到總司令「一日事，一日畢」全年無休的工作態度。總部內外的會議、各基地的視導等，往往排滿總司令每天的行程，緊湊又忙碌。總部各署處上呈的文件，依流程都會彙整到總司令室來。剛開始他考量總司令疲累一天後，應該好生休息，想把文件簽呈留到第二天再上呈，但總司令知道後，交代還是要照常批閱。於是幾乎每天都有一、兩箱的文件要送回官邸。夫人和小姐見狀，總會開玩笑地說：「家庭作業又來了。」總司令當晚批完，第二天就可以往下發還，不耽誤工作；其中有疑難的，會安排在星期六下午或者星期天早上，在辦公室長考核判，這種模式從來沒有因為年節假日而例外，擔任總長期間也是如此。

文章指出，民國八十年十二月接任總長後，立即面對的就是空防產生嚴重戰力間隙。那時空軍擔任防空攔截任務的，是F-104及F-5E兩種戰機，其中F-104戰機機件老舊，失事頻傳，折損許多位優秀飛行員，亟待更新；自力發展的經國號戰機雖然已經驗證完成，但要形成戰力尚待時日，緩不濟急。因此，對外採購新一代戰機，成為國軍刻不容緩的重要工作。在劉總長竭力擘劃與策略運用下，陸續向法國與美國購得幻象與F-16戰機，使我空防戰力大幅躍升。

文章指出，劉和謙在參謀本部內時，每週會有兩天中午到國防部大餐廳用餐，當時要從辦公室所在的總統府介壽館，步行到博愛路國防部大樓內的餐廳，其間要經過電梯及地道。某日，電梯門打開，一位少尉剛要走進來，一眼見到總長在裡面，猛然煞住進退維谷不知所措。總長則說：「進來，進來」，然後微笑說道：「在這裡走到那裡都是將校，今天見到少尉真是太難得了。」和靄的語氣，讓侷促不安的少尉軍官頓時拘謹又尷尬的露出了微笑。此情此景，讓人莞爾又備覺溫馨。

此外，青年日報還專文介紹劉和謙是潛艦推手的故事，文章指，自68年，荷蘭RSV公司向我表明協助造艦意願伊始，至76年，「海龍軍艦」返抵國門，其間歷時8年，遭遇中共施壓阻礙、造艦公司瀕臨破產、外界謠言頻傳與質疑等一連串挫折與困難。70年，時任海軍副總司令的劉和謙受命主持此項採購專案，不畏萬般險阻，奮力開拓海軍潛艦戰力前景，終有所成，為國防立下新里程碑。

文章指出，回顧劉和謙任職海軍總司令期間，海軍劍龍級潛艦海龍、海虎軍艦相繼自荷蘭交艦，加入海軍作戰序列，建構我國具作戰能量之潛艦部隊。做為完備海軍潛艦戰力的重要推手，劉前總長為我國奠基潛艦戰力影響深遠，功績卓著。

另劉和謙生前用人識人有獨到處，極力培養年輕將領，曾在他辦公室擔任幕僚的軍事將領，包括前國防部長高廣圻、前副部長陳永康、前國安局局長彭勝竹，及前海委會主委李仲威等人。