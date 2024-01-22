警方協助安置街友。（警方提供）

強烈冷氣團報到，中央氣象署發布低溫特報，北部地區可能會出現10度以下的低溫。新北市海山警分局分上周某夜10時左右，接獲市議員黃淑君通報，在民生路3段附近有民眾急需協助。分局立即派遣江翠派出所員警到場查看，發現譚姓男子呆坐騎樓，身上有多處擦挫傷，上前關心後得知譚姓男子當日傍晚在民生公園不慎跌倒，造成頭部、手部及腳部多處擦挫傷；送至台北醫院包紮治療後，獨自步行返回板橋，但可能腳部疼痛，因此才在民生路的騎樓休息。

由於當時氣溫偏低，譚男僅著短袖單薄衣物，且身形瘦弱，宏翠里長黃一晉得知後，立即準備了保暖衣物與食物等物資，給予適時的關懷協助；警方見其步履蹣跚，故載送譚男到民生公園取回個人物品，後續通報社會局外展服務中心協助安置。

黃淑君事後在臉書分享，感謝里長、警察、消防及社政等單位，透過公私協力合作，延伸對弱勢民眾的協助，使人間處處有溫情。

海山分局長陳保緒表示，近日天氣較為濕冷，將會配合市府啟動防寒機制，透過家戶訪查訪視獨居老人，針對轄區公園、騎樓及空橋等街友可能棲留處所進行關懷，並即時通報社會局及區公所，以發揮為民服務的精神。