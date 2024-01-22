【全程影音】遭「他」嗆不如游錫堃 柯建銘不忍反轟愛作秀賺聲量：時代結束了 @ChinaTimes

酸民眾黨立委來亂的「是沒用的8席」 柯建銘現身回

面對新一屆立院龍頭爭霸戰，有8席次的民眾黨被視為關鍵少數，日前提出4項國會改革承諾，要藍綠回答。不過，民進黨團總召柯建銘昨(21日)指民眾黨8席不分區立委毫無作用，也點名酸白營新科立委黃國昌就愛作秀，黃國昌也反酸柯是「喬王」。對此，柯建銘今(22日)下午接受媒體聯訪時再反擊，黃國昌用過去作秀、抹黑、收割製造聲量，那個時代才真正結束！

被黃國昌指是立法院最大「喬王」，柯建銘反擊，誰的時代已經結束，是一個新的開始，我們永遠背負起執政責任，每個政黨有自己政治理念跟政治體挑戰，黃用過去作秀、抹黑、收割製造聲量，那個時代才真正結束，應該冷靜去想想國會未來樣態，「一成不變製造聲量 我想有時而盡」。

至於被說左右操作立法院，柯建銘回應，非常尊重游院長，他是主持院會、朝野協商，必須中立，身為執政黨總召要背負起責任、團結民進黨對抗在野黨，這是天職，黃國昌搞不清楚。

柯建銘指出，國會議長中立，不是做國會改革、司法改革，任務有國會外交、朝野協商、主持院會，是代表國家，游院長碰到疫情但做得很稱職，不是像民眾黨拿4個條件出來講就可以。。

柯建銘續指，黃國昌一跳出來，只有一副天下聽他的樣子，開出這種條件，我們都承認民眾黨這8席是關鍵8席，立法院後面很多事情要處哩，可以扮演關鍵席次，但製造紛亂的話，這8席沒有用，看你如何善用，只是做表演就沒有用，藍綠怎可能讓你主導；他直言，「過去黃國昌慣用做法的時代已經過去了」。