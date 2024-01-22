南韓韓亞航空（Asiana Airlines）宣布，22日至31日期間，搭乘航亞航空國際航班、從首爾金浦國際機場出發的旅客，登機前將會被要求量體重。

即將赴南韓的民眾注意，南韓第二大航空公司韓亞航空（Asiana Airlines）宣布，自今（22）日起至31日，搭乘航亞航空國際航班、從首爾金浦國際機場出發的旅客，登機前將會被要求量體重，不過旅客可拒絕，此舉是為了分配飛機重量，加強飛航安全。

綜合韓聯社、新加坡《海峽時報》（The Strait Times）報導，韓亞航空昨（21）日宣布，將於22日至31日間，針對從首爾金浦國際機場（Gimpo International Airport）出發、搭乘韓亞航國際航班的旅客，要求旅客在登機前提著登機行李站上磅秤量體重，旅客可拒絕配合。

韓亞航表示，將會匿名蒐集旅客的體重數據，目的是為了測量標準乘客體重，得出標準體重能進一步分配客機重量，強化飛航安全。

蒐集到的旅客體重數據，也能進一步協助航空公司衡量需要額外攜帶多少飛機燃料。通常客機會攜帶比所需燃料多1％的燃料。

測量旅客體重似乎成為航空業的新趨勢，去（2023）年12月韓亞航就已經對約5000名國內航班旅客量測體重，大韓航空（Korean Air Lines）於去年8月量測旅客體重，紐西蘭航空（Air New Zealand）於去年春夏對旅客量測體重。