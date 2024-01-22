羅東博愛醫院醫師李政憲以「高頻熱凝療法」治療帶狀袍疹，病患疼痛大幅改善，激動表示，終於能好好睡覺、吃飯，回歸正常生活。（羅東博愛醫院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭72歲的林女士自去年10月開始深受「帶狀疱疹（俗稱：皮蛇）後神經痛」之苦，神經的刺痛和抽痛感使她久久無法入眠，疼痛難奈的情況下各處就診找解方。幸運的在羅東博愛醫院全人疼痛照護中心，經醫師李政憲以「高頻熱凝療法」治療後疼痛大幅改善，林女士激動表示，終於能好好睡覺、吃飯，回歸正常生活。

根據研究，50歲以上三分之一的成人會得過帶狀皰疹，其中有30％的病人可能會發展出比手術還要痛的慢性疼痛「疱疹後神經痛」；李政憲表示，帶狀疱疹併發症其實相當常見，當病人得到帶狀皰疹後，即使皮膚表面的水泡形成痂皮並痊癒，也有可能產生併發症「疱疹後神經痛」。

他指出，疼痛表現包含持續的灼痛、尖銳和刺痛，嚴重影響患者的日常生活，可能產生持續三個月以上，疼痛程度和持續時間在年長患者中更加嚴重且更難治療；目前健保針對帶狀泡疹神經痛有提供藥物給付，但若療效不佳或者藥物副作用太多則可考慮「高頻熱凝療法」，治療成功率高。

「高頻熱凝療法」會降低疼痛的感覺傳入大腦，平均減少一半以上的疼痛並持續六個月以上，治療過程無需進行全身麻醉，也不用住院治療或禁食。（羅東博愛醫院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

李政憲說明，「高頻熱凝療法」會降低疼痛的感覺傳入大腦，平均減少一半以上的疼痛並持續六個月以上，治療過程無需進行全身麻醉，也不用住院治療或禁食，治療後的傷口僅如同抽血般的針孔大小，病人可維持正常的生活工作節奏，無需特別請假或休養。

他補充說明，目前可適用熱凝療法的，包含脊椎退化性疾病、關節退化疾病、疱疹後神經痛、糖尿病神經痛、三叉神經痛、臟器疼痛、幻肢痛等。院方表示，該院的疼痛照護中心為東部唯一獲台灣疼痛醫學會認證的「介入性疼痛治療訓練中心」，2021年開設至今，已解決了各族群有疼痛困擾卻找不到對應門診的民眾。