新竹縣動物保護防疫所在「111年全國口蹄疫防疫執行成效評比」，獲農業部動植物防疫檢疫署評為第2組第1名，楊文科感謝動保所、全體動物防疫人員及養豬從業人員的努力，為縣民及全國民眾提供優良畜產品，也為產業守住一片天。

動保所長彭正宇指出，台灣在1997年發生口蹄疫事件，對本土養豬產業造成重大損失，由於豬隻不得外銷，養豬頭數就不斷減少，農業部為讓養豬產業恢復以往競爭力，努力執行口蹄疫撲滅工作，台灣也終於在2020年成為口蹄疫非疫區。

農業部持續精進口蹄疫防疫工作並訂定評比要點，以保護台灣養豬產業及保障本土豬肉品質，評比項目包含養豬場是否有違規紀錄，動物防疫人員進入養豬場查核疫苗、消毒等，是否有徹底執行，新竹縣成效良好，因此獲得第二組第一名的成績。

此外，新竹縣動保所為推動並落實豬病防疫工作，訂定「豬病防疫措施績效評估指標暨績效獎勵實施要點」，進行「111年豬病防疫執行成效評比」，評比項目也包含抗體檢測、畜牧場工作紀錄、參與防疫宣導會議、產銷團體開會等，獲得前3名為新豐鄉毛豬產銷班、湖口鄉毛豬產銷班、新埔鎮毛豬產銷班，由楊文科頒發獎狀及獎金。

新竹縣養豬協會理事長陳進裕表示，縣內養豬頭數約在6.1萬頭，養豬戶約有250戶，感謝動保所提供防疫用品，包含疫苗、消毒水、定期的輔導及舉辦課程，提升養豬業者的知識。

陳進裕並說，養豬的困難點在於豬和人一樣，「疾病很多」，除了政府不定時舉辦防疫疾病課程，動保所也給予相關協助，幫助養豬業者精進很重要。