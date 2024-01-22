過年前賭風盛行，台南市蛋黃區警方啟動春節前首波掃蕩，20日凌晨在中西區府前路某民宅破獲天九牌賭場，查扣賭資17萬元，逮獲朱姓女負責人、陳姓把風人員與楊姓男子等10名賭客。朱、陳2人依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台灣春安工作尚未啟動，地方先吹起陣陣賭風，台南市警方日前接獲通報，中西區府前路某透天厝民宅內一入夜就有明顯打牌聲，警方結合保警大隊特殊任務編組，20日凌晨以破壞器具連破2道鐵門，攻入民宅內，當場破獲藏身民宅的天九牌賭場。

警方迅速攻堅，賭客逃跑不及，當場求饒，警方發現62歲朱女為賭場負責人，雇用59歲陳姓男子把風，抽取2％抽頭金來非法營利，之前已聚賭3次，因深夜的天九牌聲過大，驚動附近鄰居，遭警方大舉搗破賭窟。

警方當場查扣賭資17萬餘元、抽頭金1200元及天九牌賭具、監視器主機及鏡頭等證物。朱、陳兩嫌涉嫌營利賭博罪送辦；楊姓等10名賭客依違反社維法裁罰各9000元。