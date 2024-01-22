陽明山下雪交通管制圖。（新北市交通警察大隊提供）

寒流來襲，中央氣象署預估最冷時間點落於明（23）日晚間至24日清晨，台北市陽明山有機率降雪，為確保行車安全，防止交通事故發生，將依中央氣象署宣布下雪時同時啟動管制機制，警方將視下雪實際情況，彈性實施分階段交通管制。陽明山若降雪，新北市警方將對轄內區域啟動交通管制第一階段、第二階段巴拉卡公路、第二階段陽金公路9K禁止沒有附掛雪鏈的車輛進入山區。

另台北市交通局亦提醒民眾若由仰德大道進入陽明山區（含非假日），需憑「仰德大道通行證」通行，其餘未持證民眾則需由其他路徑通行，所有車輛自管制點至賞雪點一律加掛雪鏈；仰德大道配合下雪實施彈性管制上山，二子坪往助航站方向實施管制，未掛雪鏈車輛將予勸離，雪融後依道路實際狀況開放管制路段通行，各階段相關管制點如附圖。

新北交通警察大隊呼籲，民眾前往陽明山賞雪，除準備雪鏈安裝外，應遵守執勤員警與交通管制人員指揮及引導，為掌握即時路況資訊，請民眾多利用市警局iPolice APP或收聽警察廣播電台，獲得最新路況及交通管制相關資訊，以避開塞車路段。