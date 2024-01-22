中央氣象署預報指出，22日起到24日受寒流影響，今天起至明天，中部以北地區有持續10度左右或以下低溫。位於陽明山的文化大學表示，沒有低溫假相關規定，但是如果真的溫度太低影響人員上下班安全，則會視情況討論是否放假。
寒流來襲，北市交通局指出，因應陽明山地區可能下雪，為確保行車安全，將依中央氣象署宣布下雪時同時啟動管制機制，員警依下雪雪線位置、範圍及車流情況，彈性實施分階段交通管制，屆時請民眾依現場員警指揮。
文大說明，目前正值寒假時期，若溫度太低影響人員上下班安全，會視情況討論是否放假。
中央氣象署預報指出，22日起到24日受寒流影響，今天起至明天，中部以北地區有持續10度左右或以下低溫。位於陽明山的文化大學表示，沒有低溫假相關規定，但是如果真的溫度太低影響人員上下班安全，則會視情況討論是否放假。
寒流來襲，北市交通局指出，因應陽明山地區可能下雪，為確保行車安全，將依中央氣象署宣布下雪時同時啟動管制機制，員警依下雪雪線位置、範圍及車流情況，彈性實施分階段交通管制，屆時請民眾依現場員警指揮。
文大說明，目前正值寒假時期，若溫度太低影響人員上下班安全，會視情況討論是否放假。
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