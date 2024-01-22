大陸女將陳雨菲。（美聯社資料照）

戴資穎在印度羽球賽女單摘冠，戰勝勁敵陳雨菲，將對戰紀錄提升到19勝8敗。陳雨菲賽後說：「她變得比之前更有耐心，她速度很快，讓我承受很大的壓力，我還能從她身上學到很多。」戴資穎說：「新賽季開始的時候她比較累，等到奧運的時候，大家都會在最佳狀態。」

陳雨菲以前打不過戴資穎，兩人初次交手在2017年的大馬羽球賽，戴資穎三盤苦戰獲勝。當時的戴資穎是球后，居高臨下對陳雨菲打了11連勝。陳雨菲直到2019年的全英羽球公開賽女單決賽才首次打贏戴資穎，阻斷戴資穎的3連霸之路。

此後的陳雨菲已經成長為不可忽視的強敵，對戰戴資穎的成績佔據上風，在最大的舞台東京奧運（2021年）、2022年世錦賽皆擊敗戴資穎。不過邁入2024年之後，戴資穎接連在大馬羽球賽、印度羽球賽都打贏陳雨菲，這次陳雨菲能打到決賽也說明狀態不錯，卻被戴資穎直落二拍落。

當今幾位羽球天后之中，陳雨菲的統治期只有13周是比較短的，山口茜74周，馬琳（Carolina Marín）66周，戴資穎214周，後起之秀安洗瑩都已經累積超過24周。