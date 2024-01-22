基隆一名有證照的周姓女看護，受雇在醫院長照中心照顧一名中風的劉姓女子，但因為嫌劉女不斷吵鬧，氣得拿透氣膠帶及封箱膠帶封住劉女嘴巴，還替她戴上口罩掩飾，巡房住院醫師發現後，立即撕下膠帶並告知家屬。家屬一怒下提告周女殺人未遂，基隆地檢署調查後，認為周女並無殺人意圖，改依重傷害未遂罪起訴。

根據起訴書，周女曾受過基隆市府照護服務員訓練結業之照顧服務員，可預見年老、具肺炎、心衰竭等重症病者的口、鼻等呼吸器官，可能造成患者無法吸入足夠氧氣，對身體及健康有重大不治或難治傷害。

但周女卻在醫院受雇照護中風的劉姓女子時，於2022年11月18日晚間7時許，嫌劉女太吵，竟拿透氣膠布及不透氣的封箱膠帶封住劉女嘴巴。

周女為掩飾，刻意替劉女戴上口罩以免外人發現，但住院醫師進行巡房時，赫然發現病患嘴巴被封住，嚇得立即撕下膠布，並通知劉女家屬，劉女的孫子得知後立刻報警，並提出殺人未遂告訴。

檢察官偵查後認為，周女雖把女病患嘴巴封起來，但因鼻子仍有插入氧氣管，不至於導致劉女死亡，且劉女選擇在醫生及護士巡房時間犯案，很容易被發現，並無要讓劉女置於死地的意圖，不成立殺人未遂罪，重新尋找法條，依重傷害未遂罪起訴。