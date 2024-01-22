不少受助家庭今天來擔任志工，為助學金籌措盡心力。（張毓翎攝）

北台南家扶中心今天（22日）在新營郵局舉辦助學義賣活動，隨寒流來襲，現場一條50元的圍巾，引發大批民眾爭相購買；北台南家扶中心主任李桂平說，今、明2天與台南郵局合作在新營、白河、佳里、善化中山路、永康、歸仁6大郵局及學甲慈濟宮舉辦義賣，所得全數作為本次獎助學金，歡迎大眾共同響應。

北台南家扶中心自民國79年起推動「助學希望工程」，集結社會力量幫助弱勢孩子安心向學，本學期預計需要籌措564萬元助學金協助近300位高中職大專生及500名中小學生繼續完成升學夢想，現距離目標仍有200萬元的缺口。

台南郵局與北台南家扶中心公益合作，透過「集小愛成大愛」力量，除了贊助義賣品外，更提供場地舉辦義賣。台南郵局副局長尤素珍表示，感謝許多業者的踴躍贊助，這次義賣品包含休閒包包、清潔用品、蘭花及甜玉米等，各種生活用品衣物皆待有緣人來認購。

今天在新營郵局的義賣活動上，一條50元的圍巾也吸引不少人搶購，有婦人一次就買7條，直呼「超划算」。家扶中心說，所有圍巾都是善心民眾捐贈的，款式都不同，由於數量有限，歡迎民眾把握機會選購。