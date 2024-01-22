陸軍花費405億台幣向美國採購108輛最新型的M1A2T坦克，將從今年起逐步進入接裝期，目前換裝人員正積極進行換裝訓練。據了解，首批接裝的38輛M1A2T戰車，將以桃園、新竹等靠近桃機與火力發電廠等重要基礎設施及中樞為主要部署地點，目前駐在當地的陸軍584旅、269旅及裝訓部，都是優先部署單位。

陸軍司令部今回應，各項武器裝備作戰運用，均考量當面敵情、作戰任務及戰場環境等因素，完成最適切部署。而本案刻由臺美雙方依工作節點，執行各項交裝整備事項，進度正常。

根據113年度國防預算書指出，我向美軍購的重要武器裝備延宕多時，自2024年起將逐步進入接裝期，其中，陸軍採購M1A2T戰車，今年首批接裝38輛；2025年接裝42輛；2026年接裝28輛，合計108輛。

為使新式裝備接裝順遂，陸軍自去年已派遣人員赴美受訓，運用現有訓練場及師資培訓84人（操作人員36人、維修人員48人，訓練期6至9個月）成種子教官，另外梯次的受訓人員，目前也都正在進行語文等基礎換裝訓練當中。