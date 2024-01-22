一名女子日前和兒子到深坑老街，她替兒子拍照，結果被前方一名穿紫色羽絨背心婦人擋住半個身體，她將照片PO上網求網友幫忙移除婦人，圖文吸引3.6萬人朝聖，婦人也意外現身直呼「我就是被P掉的那個阿姨」，還說沒想到逛個老街竟然會爆紅。

原PO近日於臉書社團《P圖公社》上傳一張照片，只見她的兒子站在深坑老街中央露齒笑，但前方一名穿紫色羽絨背心的婦人意外入鏡，擋住兒子半個身體，她希望會修圖的網友能用後製移除婦人。

貼文上線，引發3.6萬人關注，不少人發揮創意惡搞，也有人認真的網友發揮修圖功力去除婦人，超高技術讓人讚嘆。

值得關注的是，要被原PO修掉的婦人意外現身，在留言處自嘲「我就是被P掉的那個阿姨」，她表示不知道去逛老街竟爆紅；就連婦人的女兒也留言，「笑死！這是我媽在深坑」，兩則留言引來萬名網友按讚。

原PO也趕緊向婦人表示，因兒子照片笑得很自然，才想拜託網友幫忙P圖，沒想到會造成這麼大的迴響。