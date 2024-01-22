根據中國大陸海關統計，天然石墨上個月的出口量月減91%，只剩下3,973噸。不過在去年11月此禁止出口管制令尚未生效前，由於國外買家瘋狂搶購，銷售金額暴增至45,000多噸。到去年10月底的前1年當中，平均每個月出貨量約為17,000噸。

彭博社指出，大陸出口限制通常是北京政府不滿西方國家，對中國大陸祭出貿易壁壘的一種回敬手段。至於管制的項目是具高敏感度，且有雙重用途的材料，這邊是指用於軍事上的。

不過，未受限制的合成石墨出口量，上個月也大減28%至39,763噸。大陸商務部去年12月中旬曾表示，部分石墨出口申請已獲批准。自然與人造石墨的差異點之一是，前者成本低以外，能量密度也較高。

根據上海有色金屬市場（SMM）查訪資料，大陸政府審查需要相當長的時間，從去年12月到2月的農曆新年假期之間，銷售量應會明顯放慢。同時，海外需求通常也會在年底時變少，尤其是去年11月才瘋狂採買完後。

至於中國大陸另外兩個關鍵性礦產鎵與鍺，出口以國安為由還是一樣受到中央控管。跟去年11月相比，12月鍺出口月增超過4倍至3.36噸。另外，鎵的國外銷售量更是從1.53噸，激增至7.03噸。

被當作是戰略金屬的鎵與鍺用途很廣泛，像是鎵是用來製作化合物半導體的砷化鎵，行動電話與衛星通訊的射頻晶片都有鎵的影子。另外，鍺則是用來製造太陽能產品與光纖等。2022年，中國大陸一共出口94噸鎵與44噸鍺左右。