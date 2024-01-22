台南素有全糖城市的美譽，街邊小吃總少不了甜味點綴。台南海安路日前舉辦「台南甜的饗宴」主題活動，並結合市集擺設，邀請近百家美食甜點、文創手作、服飾配件等特色品牌共同參與，現場也集合視聽覺街頭藝術表演、手做DIY體驗、療癒身心的頌缽等內容，吸引大量人潮參與。

主辦單位台南市海安觀光商圈協會表示，本次活動由虎祥市集協助，邀請到BLACK LULU黑露露可麗露專門、倆口一丿．甜點工作室、村花家、拾彡甜點、盉坊手作等人氣店家，其中拾彡甜點推出活動限定傑利鼠乳酪，盉坊手作也推出自家特別口味的乳酪條，吸引許多民眾朝聖購買。

台南市長黃偉哲出席活動時表示，台南素有全糖城市之美譽，不論從美食的用料調味，或是旅遊的觀光體驗，都能讓大家感受到這座城市的溫暖與甜蜜。黃偉哲說，主辦的海安觀光商圈協會邀請台南各區知名甜點店家與各類創意品牌參與，結合豐富的周邊活動，促進商圈經濟活絡發展。

海安觀光商圈協會指出，海安商圈應用科技打造「海安商圈MR商街」，在商圈內使用擴增實境(MR)技術和空間交互定位技術，將數位視覺內容以空間疊加的呈現方式應用到商圈場域中，民眾可藉由活動手機APP進入MR場景，讓民眾在逛街的同時也與多維數位化面互動，並藉此導覽商圈內的美食與店家。