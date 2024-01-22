22日由嘉義縣長翁章梁與董事長樂團「大吉祥」成員林大鈞、吳永吉和杜文祥一同發布主題曲，認識20多年老友暢談歌曲製作的心路歷程與理念。（呂妍庭攝）

嘉義縣打造「嘉義優鮮」農產品牌3年有成，為加強宣傳力道，加深消費者品牌印象，縣府邀知名搖滾樂團「董事長樂團」打造品牌主題曲，22日由嘉義縣長翁章梁與董事長樂團「大吉祥」成員林大鈞、吳永吉和杜文祥一同發布主題曲，認識20多年老友暢談歌曲製作的心路歷程與理念，翁章梁期待藉主題曲，能強化大家對嘉義優鮮的認識。

嘉義縣長翁章梁與董事長樂團「大吉祥」成員林大鈞、吳永吉和杜文祥一同發布主題曲。（呂妍庭攝）

縣府農業處表示，「嘉義優鮮」除著重產品與行銷通路的發展，為加深不同族群對於嘉義優鮮的品牌認識和記憶點、跳脫對農產品的窠臼印象，特別請到董事長樂團擔任嘉義優鮮品牌主題曲製作人，並由在地作詞人廖曉和、呂竑毅撰寫歌詞、跨域合作，盼透過樂團知名度及歌曲曝光，藉視覺和聽覺吸引多元族群的注意。

參與錄製主題曲的農會總幹事、青農代表與嘉義縣長翁章梁上台演唱一段「嘉義優鮮」主題曲。（呂妍庭攝）

「嘉義優鮮」品牌主題曲由翁章梁領銜主唱，縣內農會總幹事、青農代表共同參與錄製演唱，透過音樂傳播力量向國人推廣嘉義優鮮，展現品牌團結力，全程使用台語，MV影片搭配農村及農產特色行銷，呈現專屬嘉義在地精神與情懷。

翁章梁分享，他與董事長樂團是老朋友，在1997年桃園縣長補選時，他與副總統當選人蕭美琴及董事長樂團酷哥共同組成「辣妹助選團」，在桃園諸多角落都能看到他們的身影，時隔27年再次合作，董事長樂團已成為台灣本土極具號召力的樂團，與嘉義在地品牌嘉義優鮮結合別具意義，更希望能藉此推廣嘉義優鮮品牌。

董事長樂團說，嘉義縣利用自身優勢，將農特產品加以包裝，包裝看起來非常國際化，按他們自己的經驗，把阿里山茶葉、咖啡帶出去都非常受歡迎，至於這曲歌是要呈現歡樂、親民的感覺，聽到這曲歌就想到嘉義。

參與錄製主題曲的青農也說，歌曲旋律聽幾次就能朗朗上口，說當初受邀錄製時雖然很緊張，但聽到、看到成品，發自內心覺得很棒、有意義。

農業處表示，「嘉義優鮮」有178家業者、520項商品，本次主題曲的傳唱，MV畫面不僅展現嘉義縣豐富多元的農產資源，更唱出了辛勤農民對嘉義這片土地深刻情感，還有心靈上對家鄉的愛戀，「嘉義優鮮」主題曲MV今天首度曝光，即日起在董事長樂團音樂串流平台，KKBOX、LINE MUSIC、YOUTUBE、ITUNES、SPOTIFY、MOOV上架，歡迎民眾收聽。