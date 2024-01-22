台中市清水區安寧派出所年輕帥氣的副所長洪啟展（中），當天負責在現場進行防詐宣導，受到歡迎。（清水警分局提供／張妍溱台中傳真）

一年一度「大肚中堡53庄浩天宮寒冬送暖」活動20日登場，台中市清水區安寧派出所年輕帥氣的副所長洪啟展，當天負責在現場進行防詐宣導，一群婆媽們看到高帥副所長現身，上前圍繞，引發一陣騷動。

浩天宮弘揚「天上聖母-媽祖」慈悲為懷、救苦救難精神，每年舉行冬令關懷賜福活動，關懷貧困家庭。清水警分局安寧派出所並在會場針對長輩、年輕人進行識詐、反詐騙宣導

另針對年長者外出安全、禮讓行人、勿酒後駕車等宣導交通安全用路觀念，並對現場中港高中跆拳道隊學生宣導兒少性剝削法律觀念，關懷弱勢民眾、提升民眾防詐及交通安全觀念，維護轄內民眾身家財產及交通安全。

尤其副所長洪啟展講解時，參與活動的每位婆婆媽媽們，除專心聆聽副所長傳授的識詐、反詐教戰守則外，現場發問不中斷，達到良好宣導成效。

洪啟展提醒民眾，對於不斷推陳出新的投資、求職、購物等詐騙手法，應小心查證，求職應透過正規求職求才平台，千萬不要提供提款卡、存摺、印章及身分證件等個人重要證件。