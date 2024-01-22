台灣近期掀起酸菜魚熱潮，價格親切又適合多人聚餐，加上天冷助攻與社群話題發燒下，自然成為年輕客群想嚐鮮的口袋名單。

刁民酸菜魚「初戀番茄魚」酸甜風味平衡，最後放入話梅、檸檬等增香去腥。（刁民酸菜魚提供／朱世凱台北傳真）

帶動酸菜魚潮流的指標品牌「刁民酸菜魚」，2019年台中起家，透過直徑52公分、比臉盆還要大的「秘罈酸菜魚」、「初戀番茄魚」聞名，剛開幕1個月的台北西門店，用餐人潮已破3萬人次、營業額直逼2000萬元，且平日下午時段仍吸引大批人排隊。自豪的「秘罈酸菜魚」湯頭，講究酸、甜、辣一體，魚肉軟嫩又入味，烹煮過程以花椒激起香起，最後撈起增加入口方便性，喜歡更辣的饕客也能免費索要野山椒。「初戀番茄魚」以羅宋湯為概念發想，同樣以龍骨高湯為基底，再添入大量鮮蔬煮製，酸甜風味配上話梅排除腥味，不怕辣的人也能感受美味。

刁民酸菜魚「完美蝦滑」以高達90％的白蝦比例製作蝦漿，訴求鮮Q彈牙。（刁民酸菜魚提供／朱世凱台北傳真）

刁民酸菜魚近期推新菜「完美蝦滑」，以高達90％的白蝦比例製作蝦漿，鮮Q彈牙，若搭酸菜包覆可享加乘的爽酸鮮美。店內還提供手搖包括「神級奶茶」、「四季水果茶」等，一天可賣出高達600杯，成為另類亮點。看好春節圍爐商機，現也推秘罈酸菜魚5入組，原價2990元、特價2840元；酸菜雪花牛、番茄雪花牛自由混搭3入組，原價1794元、特價1734元等好康。品牌同時預告，今年將再規劃開2至3間店，預期下間店會開在北高雄。

正太酸菜魚號稱使用的辣椒、花椒、麻椒、大紅袍等辛香料均是從中國空運來台，復刻正宗川式滋味。（正太酸菜魚提供／朱世凱台北傳真）

專精四川、東北料理的「逐鹿餐飲集團」，近日在台北東區商圈推出新品牌「正太酸菜魚」，主打100％復刻當地原味的「老罈酸菜魚」，選用依傳統古法發酵的酸菜作靈魂，並加入每日自行炒製的秘傳底料、慢火熬煮的魚骨湯頭，交織出酸爽回甘的湯頭，同時於湯底添加青花椒、燈籠椒、蒜酥等多種辛香料，帶來飽滿層次感。為慶祝新店開幕，即起至3月10日，消費並完成打卡任務就送人氣涼菜「裸拍前男友」。