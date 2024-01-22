台中市大里區公所攜手多個地方民間團體共同關懷區內獨居長輩，於22日上午一同前往獨老家中關心長輩近況，並致贈春節紅包慰問金及物資，場面溫馨。（潘虹恩攝）

鄰近農曆春節，台中市大里區公所攜手多個地方民間團體共同關懷區內獨居長輩，於22日上午一同前往獨老家中關心長輩近況，並致贈春節紅包慰問金及物資，場面溫馨，阿嬤也不禁樂喊「感謝大家關心，我一定會呷百二」，一掃獨居的孤寂。

年節將至，大里區公所號召在地瑞城百姓公慈善功德會、福馬書院與民間企業共同集資準備春節紅包慰問金與物資，並在22日舉辦「溫馨送暖．歡喜過新年」活動。大里區副區長張鎮昌、台中市議員李天生與里長、多位民代助理和志工一行人上午先後前往立仁里蔡阿公與日新里劉阿嬤家中與長輩噓寒問暖。

現場人員輪番致贈慰問金與物資，公所也特別準備年菜，盼帶給長輩溫馨年節氛圍。看到滿滿的物資，劉阿嬤開心表示，她平常都是1人居住，也已退休無需工作，大家這麼照顧她，深深感受到大家溫暖，「感謝大家關心，我一定會呷百二」。張鎮昌說，今天配合民間團體一起寒冬送暖，希望讓長輩感受到溫暖，也能拋磚引玉。

李天生說，大里區65歲以上長者約3.1萬人，截至去年底，通報列冊獨居老人有200人，今天一起來慰問獨老，希望讓獨老過好年，一起帶來溫馨的過年、祥和的社會。

「政府資源有限，但民間力量無窮」大里區長鄭正忠表示，為提倡「老吾老以及人之老」的精神，大里公所除平時安排志工關懷轄區內獨居長者，在特別節日亦會親訪長輩府上致贈物資禮品表達慰問，並結合各界善心人士的資源及力量提供紅包、物資及愛的關懷，讓獨老感受到社會一家親的溫馨氛圍。