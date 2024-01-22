苗栗縣政府為提升偏鄉學校的基本學力，6年前在教育部經費支持下，攜手均一平台教育基金會，啟動「數學領域課中學習扶助計畫」，專案推動成效卓越，更讓大湖鄉南湖國小榮獲教育部去年教學卓越金質獎的高度肯定。縣府22日舉行該計畫的分享座談會，國教署長彭富源、副縣長鄧桂菊等人到場向執行的教育人士致謝，期待在政府、非營利組織合作之下，持續為苗栗學子打下更厚實的學習基礎。

這場座談會今天在後龍國教輔導團舉行，副縣長鄧桂菊率教育處長葉芯慧和學管科長王芝翔主持，教育部國教會署長彭富源、相關執行專案的校長都獲邀出席，均一平台教育基金會董事長呂冠緯和TFT基金會執行長施惠文等人也到場分享心得。

彭富源說，專案推動迄今邁入第7年，已建立可以向外推廣的模式，更見證中央、縣政府等通力合作的成果，承諾中央會繼續挹注資源，今年7月的全國教育局處長會議，將邀請葉處長分享苗栗推動的成果，希望幫助偏鄉孩子自我提升。

鄧桂菊表示，苗栗縣政府自106學年度起，秉持著「帶起每一個孩子」的教育理念，積極與均一平台教育基金會攜手，共同啟動了「數學領域課中學習扶助計畫」，計畫以3年為1期，112學年度邁入第3期計畫，至今計畫學校共計12所國小、8所國中，另包含3所衛星學校，申請國教署經費補助參與計畫推動。

其中，第二期計畫中心學校「南湖國小」，其中，藉由教師專業社群增能、計畫課程推動，翻轉偏鄉小校學生的學力基礎，讓學校從一所學習落後的偏鄉學校，一躍成為幾乎全校學生都通過學習扶助測驗的學校，更榮獲教育部112年教學卓越金質獎的殊榮。

教育處指出，值得一提的是，苗栗縣在全國獨樹一幟，是目前唯一由「均一平台教育基金會」及「TFT（Teach For Taiwan為台灣而教）」協力運營基地學校的縣市，不僅強化了計畫學校師資培育，更促進了運營基地學校的協力發展。

教育處說，回顧6年的努力，不僅逐步提升了專案學校學生的基本學力，透過學校校內外教師共備、數位教學研習，也讓專案學校教師數位應用能力獲得大幅耀升，期待未來苗栗縣能夠持續在國教署的資源挹注下，與均一平台教育及TFT繼續合作，共同致力於為每一位孩子打造更充實的未來，讓孩子能驕傲地展現學習自信與笑容。