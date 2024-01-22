日本偶像男團「Hey! Say! JUMP」成員山田涼介擁有一張精緻俊美的漂亮臉蛋，除了是日本帥哥男星排行榜常勝軍，同門師兄堂本光一也曾大讚他「整尊帥到發光」，日前日本知名二手拍賣網站上，甚至還出現他的仿真面具，售價竟高達40萬日幣（約8.5萬台幣），讓網友驚呼：「不愧是臉蛋天才，長相有夠值錢！」

山田涼介在愛情喜劇《只靠可愛不行嗎》中，那張帥臉更是被發揮到淋漓盡致，由他飾演「靠臉吃飯」的王牌業務，憑著與生俱來的可愛外貌，事業愛情無往不利，卻在某日突然被陌生男子告知：「你的可愛即將要過期了！」從此人生開始走下坡，讓他大受打擊。對此，山田涼介謙虛表示，雖然同劇演員芳根京子、古田新太等人都對他的臉讚譽有加，但他從不覺得自己長相有多出眾。

當被問及覺得什麼東西可愛時，山田涼介則害羞透露，自己對家中的兩個小外甥女真的沒輒，每次見面都被她們萌到暈頭轉向，不但手機裡存了一大堆她們的照片，還會失心瘋為她們砸錢買玩具、用娃娃音陪她們玩。而在山田涼介的官方IG上，也不時可見他與外甥女們的可愛合照，「外甥女控」表露無遺。

除了是「外甥女控」，他還數度被同劇演員爆料：「別看他瘦瘦小小像個可愛小動物，他私底下根本是大胃王，一餐可以輕鬆嗑光兩個便當！」山田涼介也坦承，自己就算上一餐有吃飽， 2個小時之後就會回到空腹狀態，整個人餓到不行，「有次跟朋友聚餐，我居然一次吃光20人份的燒肉耶.」看來山田涼介不只長相過人，連「食」力也異於常人。

《只靠可愛不行嗎》每週一至週五晚間11點在緯來日本台播出。