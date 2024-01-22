台南上週末於海安路封街舉辦市集，吸引大量人潮湧入。海安商圈本次引入的最大亮點店家為商圈與沙崙智慧綠能科學城合作開發的「E-CUBE綠能咖啡站」，不僅應用太陽能發電與儲能系統為站點充電，也打造高科技機械手臂為顧客端咖啡，吸引民眾圍觀消費。

E-CUBE綠能咖啡站外觀(圖片來源：台南經發局提供)

↑圖說：E-CUBE綠能咖啡站外觀(圖片來源：台南經發局提供)

「E-CUBE綠能咖啡站」由進駐於沙崙綠能科技城的工研院開發設計，工研院經理黃朝揚表示，本產品將太陽光電和儲能技術相結合，不僅有助於減少對化石燃料的依賴，還能提供一個綠色且永續的能源解決方案。黃朝揚也提及，可移動的綠電供電設備和無人化機器手臂的創新應用，未來可能會在多種場景中發揮重要作用，例如戶外活動、基礎公共設施的維護，或是在危難時刻提供備用電力來源。

海安商圈理事長黃舜屏表示，海安商圈是全國第一個將市集活動結合綠能咖啡站的團體，希望在台南400年之際，結合美食文化與淨零科技，為台南建立商圈發展的新指標。

台南經發局長林榮川表示，沙崙智慧綠能科學城是南部淨零科技的研發重鎮，除了發展最新的氫能、儲能等科技，也希望藉由「淨零綠生活」的理念，將綠能實際應用在民眾日常生活。林榮川說，本次綠能咖啡站的設計完全由太陽能獨立供電，不僅不會影響商圈民生用電，還能兼顧節能減碳與淨零推廣。林榮川也強調，台南市府近年積極在多管道架設再生能源發電系統，包括公有房舍、校舍、風雨球場等。