從十大預售交易熱區榜單中可以發現，新北與桃園各有4行政區上榜，是2023年下半年熱銷都會區。桃園市共有龜山區、中壢區、大園區與桃園區上榜。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，由於桃園地理位置與新北相鄰，近年受惠桃園軌道建設持續推進，還有A7、青埔、小檜溪等重劃區陸續開發加持，讓桃園市預售屋交易呈現多點開花的現象，加上相對親民的房價也吸引不少脫北購屋客進場。

至於新北市，陳金萍說明，2023年下半年預售屋交易入榜熱門行政區有三重、淡水、土城及林口，這四個行政區都有重劃區坐落的優勢，建商推案增，相對親民的房價也讓交易量獲得支撐。三重區與台北市僅有一橋之隔，又有新北第二行政中心進駐投入開發，吸引建商投資推案，而土城區預售屋交易集中於暫緩重劃區，周邊有發展成熟的中央路商圈、清水商圈和海山商圈，讓重劃區可立即享有便捷生活機能，吸引自住族群目光。至於淡水與林口則受惠於生活與交通機能日趨完善，相對市區親民的房價吸引眾多購屋人潮。

此外，比較2023年上、下半年十大預售屋交易熱區的月均交易量變化，就有6個區域增幅超過一成。桃園市龜山區與大園區下半年月均量較上半年增加44.8%及44.2%，增幅最大，而新北市淡水區也有29.1%的增幅，顯示這些區域的預售市場依舊火熱。

陳金萍指出，《平均地權條例》修法上路後對龜山區與大園區預售屋交易沒有造成衝擊，月均交易量更是較上半年成長逾四成，不少建商看準龜山產業聚落成長與大園航空城發展空間，推出平均3字頭單價的中、低總價住宅，吸引自住買方，加上與雙北地區比價效應下，受到首購、換屋族群青睞。

陳金萍補充，淡水區是新北是房市的蛋白區，房價自然相對親民。但隨著淡海新市鎮開發逐步成熟、交通建設陸續完成後，淡水區房市表現在新北市名列前茅，加上《平均地權條例》修法通過後，抑制投機客炒作，讓房市更健康。淡水區預售屋交易主要集中於淡海輕軌沿線與捷運紅樹林站周邊，顯見在軌道建設加持下，有助於淡水區房市發展，加上新推案多，房價低廉優勢，受到不少首購族、小資族的青睞。