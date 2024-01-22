【全程字幕】藍委將亮票！韓江配確定角逐立院龍頭！ 韓國瑜喊話走「這路線」：在野大團結最重要 @ChinaTimes

【全程字幕】傅崐萁戲劇性讓步！ 牽手喊團結支持「韓江配」 @ChinaTimes

立法院2月1日將選正副院長，國民黨確定由立委當選人韓國瑜、立委江啟臣搭擋，民進黨則推游錫堃搭檔蔡其昌。資深媒體人黃暐瀚列出幾種狀況，認為韓未必確定能穩拿「54票」，並認為民眾黨的8票最後怎麼投，將展現該黨在立院的價值。

國民黨立法院龍頭之爭今（22）日出現戲劇性讓步，原先表態要競逐國會領袖的國民黨立委傅崐萁，突拉起韓國瑜、江啟臣的手，並喊話支持「韓江配」，讓國民黨再現團結情勢，對韓國瑜拿下立院龍頭寶座也更有利。

不過，黃暐瀚今在臉書分析，傅崐萁力挺「韓江配」，韓仍未必確定能穩拿「54票」。黃暐瀚指，若藍綠白各自歸隊，韓國瑜自然將在第二輪投票，以54票當選立法院長，但若有人尿急、眼花蓋錯票或手抖蓋在中線成廢票呢？黃暐瀚也強調，藍綠目前各自戰隊，藍營韓江配（52+2），綠營游昌配（51），白營民眾黨的8票最後怎麼投？將展現民眾黨在立院的價值。

對於民眾黨提出4大改革後，藍綠皆無明顯回應，黃暐瀚說唯二公開表示支持的只有趙少康跟傅崐萁，照理說民眾黨這8票是不是應該投給傅崐萁？即便傅崐萁退選，但無法將自己從第一輪選票上「劃掉」，任何立委想投他都是自由。

綜合上述分析，黃暐瀚認為，民眾黨最終會是集中選票投黃國昌，還是開放選票，8人都投自己，又或者最後黨團決議投給誰？但無論如何，民眾黨將在這一次的院長選舉中，展現自己的價值跟定位，不論最後得與失，皆是承擔。