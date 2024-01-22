高雄市政府觀光局再度攜手全家便商店合作推出限定版巨萌黃色小鴨杯塞及杯套。（柯宗緯翻攝）

高雄燈會今年主題為「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，將於1月24日登場，近期卯足全力行銷主角黃色小鴨，繼推出黃色小鴨輕軌列車、小鴨計程車和小鴨外牆造型燈光後，高市府再度攜手全家便利商店推出聯名黃色小鴨杯塞及杯套，24日起在全台4200家門市限量推出，消費飲品加39元即可獲得。

觀光局長高閔琳表示，2022年與全家推出「Let’s Café x 2022台灣燈會」聯名杯後，今年高雄燈會再度攜手全家推出限量版巨萌黃色小鴨杯塞及黃色小鴨杯套，此次合作特別將杯套裁切，以可愛圓圓頭的小鴨造型，搭配高雄地標建物，復刻小鴨在愛河灣上游泳的萌樣。

高雄市政府觀光局再度攜手全家便商店合作推出限定版巨萌黃色小鴨杯塞及杯套。（柯宗緯翻攝）

全家便利超商指出，今年特別再與高市府合作，推出霍夫曼正版授權的黃色小鴨杯塞，於1月24日至2月25日高雄燈會期間，只要購買Let's Café或私品茶全品項任1杯，即可加39元獲贈1個造型杯塞及杯套，數量有限，黃色小鴨迷們絕對不要錯過，趕緊手刀收藏。

高閔琳補充，「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」1月27日至2月25日於愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）登場，除黃色小鴨重返愛河灣，也將在16-18號碼頭推出地景藝術裝置、遊樂設施、美食市集及藝文展演等活動，而活動期間也將推出一系列周邊活動。