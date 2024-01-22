民進黨台北市立委當選人王世堅即將重返立法院，他過去最讓人印象深刻的事蹟之一，就是時常在台北市議會質詢時送禮物。對此，有網友發起和王世堅玩交換禮物的活動，時間設在今年12月25日，目前已有高達1萬多名網友響應。

在民眾黨主席柯文哲擔任台北市長期間，王世堅送了包括龍袍、魔戒、木馬在內的禮物，現任市長蔣萬安上任後，王也送了他先總統蔣中正遺像、螺絲起子。而就算即將回歸立院，王世堅也不忘向蔣萬安喊話「禮物不會少」，稱會透過民進黨台北市議員陳怡君繼續送。

有網友19日在臉書發起了名為「跟王世堅玩交換禮物」的活動，時間設在今年12月25日，地點在立法院群賢樓，截至今（22）日，已有662人回覆「會參加」、1.1萬人「有興趣」。

不少網友也在討論區留言表示，「我想換那個木馬」、「想玩」、「感覺會被世堅看透內心欲望，好可怕」、「這個是必須要參加的吧」、「就算不是全世界最會，也一定是全台灣最會送禮物的人」，並標註了王世堅的粉絲專頁。