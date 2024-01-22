服飾品牌NET的經營公司主富公司22日表示，市府針對東岸廣場的OT標案涉及違法，將對市府提起訴訟。（張志康攝）

主富公司的律師萬哲源認為，大日開發與基市府簽訂OT合約時，根本沒有現在商場部分的2、3、4樓建築，是主富公司斥資近3億元興建的。（張志康攝）

基隆市政府日前才公布，將自2月起，將東岸停車場及商場經營權交給微風集團。22日上午，服飾業者NET的經營企業主富公司刊登廣告，表示將向基隆市政府提起行政訴訟等。對於突然爆出的爭議，基隆市長謝國樑表示，基隆市政府先前是與大日開發簽訂營運移轉合約，從頭到尾都未與主富公司有任何合約關係。

主富公司的發言人萬哲源律師表示，基隆市東岸商場原本只是一個二層樓的老舊建築，該公司獨力斥資2.89億元進行現行東岸商場，包括二、三、四樓的建造，現市府除將經營權移交給其他公司，就連該公司興建的部分也移交給其他公司，因此認為市府的標案涉及違法，並向基隆地院及行政法院提出訴訟、假處分，以維護該公司合法經營權益。

基隆市長謝國樑受訪時表示，這次東岸廣場的OT案經過了很完整的且激烈的評選才選出微風集團為經營業者。至於痛批基市府的主富公司，謝國樑指出，基隆市政府從頭到尾都沒有跟主富公司有任何合約關係。

謝國樑表示，基隆市政府早在2015年便與大日開發簽訂了5年東岸停車場的OT合約，將東岸停車場及上方的建物委託給該公司營運，大日開發還能夠在約滿時，陸續分3年及2年有優先續約的權力。大日開發旋即將商場的經營交給了主富公司，由該公司進行商場的營運及招商。

東岸停車場自2016年開工進行整修， 2018年2月現今的東岸廣場落成啟用，由大日開發進行停車場營運，由主富公司進行商場的運營。

基隆市交通處長王圳宏表示，2022年大日開發涉入信二停車場弊案，隨著東岸停車場的OT合約首次續約到2023年底屆滿，且大日開發第二次續約申請未獲市府核准，市府才重新發包，由微風集團獲得東岸停車場及商場的經營權。換言之，市府從未與主富公司，有任何合約關係。