苗栗縣苗栗市玉清宮善盡社會責任，發揮愛心不落人後的精神，22日捐贈縣府消防局一批價值約350萬元的消防救災器材。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苗栗市玉清宮善盡社會責任，發揮愛心不落人後的精神，22日捐贈縣府消防局一批價值約350萬元的消防救災器材，以提升救援戰力。縣長鍾東錦、消防局長匡夢麟代表受贈，並頒贈感謝狀藉此感謝廟方善行義舉。

玉清宮今天捐贈消防局救災用的空氣壓縮機2台價價價值約220萬元、車禍救援平台6組約120萬元及救生艇1艘。捐贈儀式，由縣長鍾東錦、消防局長匡夢麟代表受贈，縣長鍾東錦並頒贈玉清宮董事長魏俊傑感謝狀及紀念品，感謝玉清宮的善行義舉，同時與董監事合影留念。

玉清宮董事長魏俊傑指出，玉清宮秉持宗教應盡的社會責任，發揮愛心不落人後的精神，以回饋社會，此次董監事會一致決定捐贈消防救災裝備，提升救援戰力，確保民眾生命安全，希望能夠拋磚引玉，帶動更多企業投入公益。

鍾東錦說，消方隊員平時須接受嚴格的訓練，但是除了優良的救災技術外，還須有精良的裝備、器材，感謝玉清宮捐贈這批消防器材，使得救災工作如虎添翼，更提高了救援戰力，在發生事故時，可及時發揮救援功能。

匡夢麟表示，車禍救援平台運用於國一、國二高速公路及西濱快速道路等重型大貨卡車、巴士大型車輛車禍救援，消防員執行救援救護可穩固站立平台上進行車體破壞及傷患救出，提升獲救存活率，並有效避免車體高度落差救援墜落傷害的風險，將配置於頭份、竹南、後龍、三義、通霄、苑裡消防分隊執行車禍重型救援。

空氣瓶灌充機亦即空氣壓縮機，將有助於救災空氣瓶灌充足量的空氣，運用在有危險害性毒性氣體及致癌粉塵災害現場執行滅火與人命救援任務，可有效保護消防員肺部與呼吸道安全，將配置於三義及後龍分隊。

救生橡皮艇可因應颱風防汛期間豪大雨淹水地區救援，如苑裡消防分隊112年低窪地區豪大雨救生艇救援重病老婦送醫案例，配置苑裡分隊汰換老舊救生艇。