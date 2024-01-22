在三星本次針對Galaxy S24系列舊換新的折抵方案中，蘋果iPhone有多款都可以折抵超過萬元，包括iPhone 14 Pro Max的4款(1TB、512GB、256 GB、128GB)，iPhone 14 Pro的3款(1TB、512GB、256GB)，以及iPhone 13 Pro Max的1TB版本，反觀自家三星最高的折抵價格就是去年下半年旗艦摺疊機Galaxy Z Fold4 1TB，但其實這樣的數據並不令人意外，因為在二手機市場中，蘋果iPhone本來有相較所有非蘋陣營具有顯著的「保值」性。

近年來所謂的二手機、翻新機市場持續成長，主要原因不外乎整體整體經濟市場疲軟、環保意識抬頭，且智慧型手機早已走入完全商品化，當下消費者對於智慧型手機的換機週期拉長，另外一方面，新興市場也成為二手機、翻新機最大的出海口。研調機構就表示，蘋果iPhone佔二手機市場約5成比重，以人口眾多的印度市場來說，在2026年印度二手機銷售有機會追平新機。