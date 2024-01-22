一名人妻與老公開店創業，因為太忙，常和員工外食解決三餐，讓摳門的婆婆看了很不高興，有一天婆婆主動帶著菜來煮一鍋麵給大家吃，沒想到等大家吃完，婆婆公開菜是撿別人掉在地上的，麵條也是幾年前的，讓夫妻倆和員工聽了全變臉，從此再也不敢吃婆婆煮的東西。

一名女網友日前在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，婆婆很摳門，在店裡看到員工吃外食都會嘮叨、擺臭臉，讓員工很不舒服，某天婆婆反常地提著一袋菜到店裡，說要煮麵給大家吃，且煮好後還主動盛給大家，一鍋麵馬上被員工們吃光，但原PO覺得不對勁，一口都沒吃，結果等所有人吃完，婆婆自豪地宣布菜免錢，從地上撿來的。

原PO表示，婆婆說她看前面機車騎士買的菜快掉下來，就一路尾隨，果真那袋菜最後掉在地上，她趕快停車跑過去撿走，回家後再翻出幾年前別人送的麵條，帶到店裡煮給大家吃，超扯行徑員工全傻眼，但婆婆辯稱「我不撿還是會有別人撿啊！」還說大家都有吃，人人都有份，還牽拖原PO「不要一天到晚只會花錢，還要我幫妳省錢煮飯給大家吃」，原PO馬上回嗆「我可沒叫妳煮飯」，最後婆婆被原PO老公臭臉拉走，趕回家。原PO也表示，從此以後只要是婆婆拿來的東西，不管看起來多好吃，員工們都不敢吃一口。

對此，網友們也紛紛留言：「妳婆婆真的是奇葩，想求認同感，偏偏被她兒子趕」、「還想說什麼時候變好心了，原來是撿人家掉地上的啊」、「婆婆根本犯罪，還想拖其他人下水」、「老闆的臉都被丟光了」。