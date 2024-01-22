2隻大野豬帶著3隻小野豬日前再度「造訪」邱翁菜園，5隻大小野豬在菜園裡又嚼又踩，他只能眼睜睜看著野豬無情踩踏整片菜園。（邱姓老翁提供）

邱翁位於鶯歌的菜園，慘遭野豬肆虐。（邱姓老翁提供）

野豬肆虐菜園後，地面上還留下野豬腳印。（邱姓老翁提供）

7旬邱姓老翁退休後，在鶯歌打造1處有機菜園，上個月起，菜園接連遭多隻野豬肆虐，野豬幾乎搗毀整個菜園，而野豬不只搗毀邱翁菜園，鄰近的菜園也遭殃。邱無力驅趕野豬，日前赴動保處尋求協助，動保處竟冷回：「無法處理，需自行申請電網。」邱氣得痛罵，老百姓有困難找政府幫忙，公務員不僅漠視，居然還要老百姓自力救濟。

10多年前，邱翁退休後，因在家閒不住，於是在鶯歌找了1塊面積約4、5分大的農地，平時種植地瓜葉、佛手瓜等作物．上個月中，農地裡大部分作物遭搗毀，地面上還留下腳印，調閱監視器發現，居然是1隻大野豬帶著3隻小豬意外「造訪」。

邱翁無力驅趕及防範，日前至市府動保處尋求協助，動保處竟冷回：「無法處理，需自行申請電網。」動保處還說，「因牠們是野生動物，根據法令，你不能抓捕，只能驅趕。」邱氣得痛罵，菜園架設電網至少要花費上百萬，老百姓有困難找政府幫忙，公務員不僅漠視，居然還要老百姓自力救濟。

幾天後，邱翁在菜園耕種，突然聽到背後有「吼、吼」的聲響，他回頭一看，2隻大野豬帶著3隻小野豬再度「造訪」，邱不敢妄動，擔心被野豬攻擊，隨後5隻大小野豬在菜園裡又嚼又踩，只能眼睜睜看著野豬無情踩踏肆虐整片菜園。

邱翁回憶，成群結隊的野豬刻意躲在背後，還發出吼叫聲，企圖伺機攻擊，「誇張的是，牠們與我眼神交會，絲毫不畏懼，我反而很緊張，擔心被牠們衝撞。」

豈料，上周野豬家族「全員出動」，3大3小全部再造訪邱翁菜園，所有作物都被踩踏。邱翁無奈的說，現今只能休耕，避免野豬肆虐，所有心血毀於一旦。「而且不只我家菜園慘遭野豬肆虐，隔壁的菜園也都遭殃。」

邱翁說，動保處曾派員察看，經認定是野生山豬，答應可出借鐵籠，可是政府單位應協助抓捕野豬後再野放，不協助百姓解決問題，還將責任推給百姓，實在無法釋懷。

對此，動保處說明，有關防治野生動物可以利用犬隻、鞭炮、瓦斯炮、驅趕器等聲響及綠色雷射光驅趕，另申請電圍網，中央、地方政府及農民各按1／2、1／4 及 1／4比例分擔。