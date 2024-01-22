許多人飯後都有喝茶的習慣，認為有幫助消化的功效，實際上並非如此。敏盛醫院研究副院長江坤俊就指出，一吃飽立刻喝很多茶，會中和胃酸，導致胃裡面的環境沒有那麼酸，進而引發消化不良的情況；且茶所含的單寧酸，還會影響人體對於鐵的吸收。因此他建議，若飯後想要喝茶，應盡量間隔1小時的時間，才能減少其所可能造成的負面影響。

江坤俊在《江P醫件事》提到，過去坊間盛傳飯後一杯茶會導致貧血，主要是因為茶含有單寧酸的成分，會和食物裡的鐵結合，影響到鐵的吸收率，從而容易引發缺鐵性貧血。然而，此說法並不太正確，他解釋，鐵的來源可分成動物性和植物性2種，而茶中的單寧酸較易與植物性的鐵結合，跟動物性的鐵結合較差，所以理論上對於吃素者來說，影響比較大，因其鐵的來源多從植物性食物獲取。

不過，即便是吃素者，飯後喝茶也不太容易造成貧血，江坤俊說明，由於人平常攝入鐵的量很大，雖喝茶可能有些影響，但通常不會導致貧血發生。除非是吃素又加上本身有些貧血，或月經量偏大、慢性出血的情況，此時再喝茶，才可能造成症狀加劇。

至於不吃素者，江坤俊表示，只要飲食均衡，基本上飯後喝茶造成貧血的機率非常低，但要注意的是，飯後食物和胃酸正在進行消化作用，胃裡面需要一個酸性環境，一旦吃飽後立刻狂喝茶，會中和胃酸，造成胃裡面的環境沒有那麼酸，就會造成消化不良。

總結來說，江坤俊提醒，喝茶要看時機和身體狀況，建議最佳的喝茶時機是飯後1小時，基本上就不會影響到消化和鐵的吸收。若真的非得吃飽就想馬上喝茶的話，他建議有2大原則要掌握，其一是茶不要單次喝超過500cc，比較不會中和胃酸；另一是可加點維生素C進去，以此增加茶中的酸性，幫助鐵離子的吸收率。