高雄宋姓女子在某大樓擔任管理員，6年來利用代收管理費職務之便作假帳，騙過同公司總幹事和管委會財務委員，把住戶年繳的管理費743萬元挪為自己的炒股資金，管委會發現後提告求償。一審認定管委會自己監督不周、有2成責任，判保全物業公司僅需賠償445萬元。上訴至高雄高分院，法官認定管委會仍有疏失，維持原判定讞。

宋女從2015年3月起在該大樓擔任管理員，負責收取住戶繳交的管理費、停車位清潔費，再轉交該大樓管理委員會，同時還要製作管理費報表以供核對。2017年該大樓招標、更換保全物業公司，該公司決定繼續聘用熟門熟路的宋女繼續留任。

宋女發現，多數住戶想省錢、選擇「年繳管理費可打9折」累積的大筆管理費，2021年1月起將收到的年繳管理費挪為己用，在「管理費收款紀錄表」上動手腳，刻意以「月繳」的方式登帳並存入管委會帳戶，偶爾回補金額，藉此欺瞞同公司派駐在該大樓的總幹事和財務委員，拖延被發現的時間。

2021年初財務委員察覺帳務有異，找來專業會計事務所查帳，才發現大樓管理費6年多來被宋女瞞天過海、A走約743萬元，立刻報警提告，住戶們都難以置信區區1個管理員竟能明目張膽A走這麼多的公款。

宋女到案時坦承犯行，辯稱自己都是利用住戶年繳管理費去填補我前年度的侵占款項，用於炒作股票填補債務。刑事部分，宋女被依業務侵占罪判3年，未扣案犯罪所得沒收。宋女不服上訴，但因去年4月時身亡，高雄高分院判該案撤銷，公訴不受理。

民事部分，管委會改向保全物業公司求償。保全公司反批管委會，是管委會強調宋女先前任職表現良好，堅持選任沿用她，公司才答應繼續聘用。此外，大樓財務報表及社區基金全都由管委會保管，宋女每月都會把收支明細表提呈給大樓財務、監察、主任委員逐層審核。照理說，管委會每月進行財務稽核，理應就會發現帳目收入與銀行存摺所示存款有極大差異，且宋女事後有回補款項，侵占數目需重新認定。

一審根據會計師事務所精算結果，判定宋女侵占管理費為557萬元。法官認為，該大樓歷任財務委員沒有盡查核義務，辜負規約及法令所賦予其等管理社區公共基金的權能，導致未能及時發現弊端、損害擴大，應負2成責任，判保全物業公司只須賠償管委會445萬元。

管委會喊冤，強調財務委員沒有相關專業背景，只是熱心公益，在與住戶聊天中發現年繳用戶怎麼資格變成月繳，才揭發此事，沒想到竟然要承擔責任，對此不服上訴。

高雄高分院認為，財務委員根本不需要專業背景與技術，只要稍盡心力，隨機挑選核實宋女提交的單據與住戶的繳付情形，就能發現錯誤與不實。財務委員6年多來太過輕信宋女，才導致公款不斷被掏空，確實有責，最後駁回管委會的上訴，維持一審判決確定。