近期新冠肺炎疫情升溫，台南市今年至今不到1個月，已有110例重症通報，7人死亡。市長黃偉哲22日特別前往安平區衛生所門診區，向排隊等候打疫苗的市民，宣導新冠XBB疫苗接種的重要性，還以親身接種經驗鼓勵市民踴躍接種疫苗，提升自我保護力。

黃偉哲指出，隨著新冠疫情升溫，有些國家已經開始實施比較嚴格的管制，為了不讓疫情重現，希望大家都能落實防疫工作，並踴躍施打疫苗。目前全國疫苗接種率偏低，大約只有4％，染病死亡者大多數為65歲以上長者；台南市從1月至今也有7人過世，其中過半數都是年長者。由於之前施打第2劑、3劑、4劑的時間，都已經超過保護期，呼籲長者及年輕人一起施打新冠XBB疫苗，提升自身及周圍家人朋友的保護力。

市府衛生局也說，根據WHO資料顯示，2023年12月全球新增110萬病例及近1萬人死亡，與11月相比分別上升42％及62％，顯示COVID-19疫情傳播有上升趨勢。隨著國內外疫情升溫及即將到來的春節南北走春人潮，疫情傳播機會也大幅增加，預期農曆春節前可能達到疫情高峰，但因先前的疫苗對目前新冠肺炎病毒的保護力接近「零」，因此接種新冠疫苗XBB是遠離病毒的重要關鍵。

另外，根據疾管署統計，截至21日台南市新冠疫苗XBB接種率已達5.5％，目前衛生局正力拚本月底XBB接種率提升到10％。衛生局為此推出接種1劑新冠疫苗XBB，不限年齡皆可領取1支體溫計，贈品有限贈送完為止；年滿65歲以上長者及55歲以上原住民施打，還可加碼領取10劑新冠肺炎快篩。

衛生局再次呼籲，面對多變的病毒，目前2種廠牌的新冠XBB疫苗都安全有效，請市民盡快接種新冠XBB疫苗提升保護力。如果在人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良的場所，且與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議戴口罩維護自身健康；一旦出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，更請盡速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。