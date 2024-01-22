歲末年終不少公司行號舉辦尾牙，一名女子在尾牙上抽中獎金1萬5000元，猶豫是否要請同部門同事吃下午茶，貼文引發熱議，多數人認為她的中獎金額不算高，若要請同事吃東西，恐所剩無幾，如果真的要請客，雞排或手搖飲是最佳選擇。

原PO近日於《Dcard》指出，尾牙抽中現金，金額是1萬5000元，她掙扎要不要挪出一部分請公司同部門同事吃下午茶，並徵詢網友的意見。

不少人表示，原PO的中獎金額不算多，建議用最少的預算符合需求，可買雞排、手搖飲、鬆餅等，或到超市買一大包餅乾大家分著吃，也可以視天氣變化，將手搖飲改成豆花或燒仙草。

多數人直言，不喜歡中獎要請客的公司文化，若中獎金額不多，又被強迫請客，所剩的錢已不多，還得花時間訂餐，勞心又勞力，勸原PO將1萬5000元存起來，不用特別請客，「1萬5不用請吧」、「自己留著就好，很不喜歡這種中獎就要請客的文化。」