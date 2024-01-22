經濟部產業技術司科長李芳蘭表示，2020年經濟部支持成立TIBIC，就是希望整合科技與醫療來縮短醫療產品上市時間，當時吸引國際大廠阿斯特捷利康進駐成立「未來醫療實驗室」，首波以「健康肺」為主題，打造全病程解決方案，透過場域體驗提供醫學中心、診所等第一線醫護人員宏觀的全病程思維，以臨床需求激發更多元化創新方向，臺灣阿斯特捷利康也將未來醫療實驗室列為在臺灣的重要關鍵推動核心。另外據統計，臺灣洗腎人口密度高居全球第一，洗腎更是每年健保花費支出排行第一名，成為國人健康的巨大挑戰。為此，產業技術司進一步促成推動「未來醫療實驗室2.0」，結合科專法人產業化成果，與臺灣阿斯特捷利康、台灣腎臟醫學會共同推動慢性腎臟病的患者旅程，一方面以衛教提醒大眾關注腎臟功能，另一方面，針對高危險群進行篩檢，早期發現及早介入，運用藥物與生活調整延緩惡化，助病患延後或不必進入洗腎階段，同時減少醫療資源的浪費。更能藉此透過生態系的建立，協助業者對準市場需求打造更好的照護與醫療服務，進而建立成功商業模式，對外爭取更大商機。

「未來醫療實驗室2.0」以患者旅程出發，從衛教宣導，早篩管理到後期介入治療，並設置數據洞察室，以精準大數據以及科技工具切入，展示輔助醫病關係及醫療發展的行動方案，盼能加速相關醫療技術落地，進而支持提升智慧健康產業的跨域創新。在生態系方面涵蓋疾病旅程五階段，第一是健康階段，將和「腎臟病防治基金會」、「線上遊戲學習平台PaGamO」、「腎力學堂」共同投入孩童的衛教宣導，期盼藉由孩童影響家人，建立正確的腎臟病防治觀念。第二階段鎖定高風險的民眾，如三高、糖尿病、吸菸、肥胖、長期服用止痛藥的民眾，與「台灣腎臟醫學會」、衛教網站「腎事太平攻略」合作，進行趣味衛教，倡導正視目前的慢性腎臟病風險，及早行動。