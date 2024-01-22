現年68歲的日本男歌手Bro.KORN（本名近藤信秋）去年個人社群上發文，因為覺得左胸有腫塊，就醫檢查後確診罹患乳癌第二期，今22日，他動手術割除左乳，昨發文吐露開刀前的心境，希望還能在這世界多做一些事。

Bro.KORN在開刀前有感而發的社群寫下「我的一生發生了很多事情…，經歷過不少生與死的邊緣，但每次都在千鈞一髮之際活了下來。我不知道這是必然還是幸運，但是… 這次乳癌也是上帝給我的考驗，並告別陪伴我68年的左乳房了。並希望手術順利，讓我在這個世界上做我喜歡做的事。」

對此，根據YAHOO報導，他談到發現背後有脂肪塊後，便進醫院檢查，經診斷不是皮膚癌後切除，之後他洗澡時摸到左乳頭旁邊有硬塊，以為又是脂肪，便到大學醫院檢查，立刻被轉診到乳腺外科，最後發現2公分大的惡性腫瘤，診斷為乳癌第二期。

他也提到過往，「自己在10年前曾罹患前列腺癌，當時經過放射線治療後痊癒，這次變成乳癌，我就擔心治不好，主治醫師說，唯一的治療方式是將包含乳頭在內整塊左乳割除。」更透露家族病史，他媽媽也是乳癌患者，但他慶幸是不是雙胞胎姊姊生病。