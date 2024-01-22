輝達執行長黃仁勳來台，AI概念股22日強勢飆升；國泰金控發布最新1月國民經濟信心調查，景氣展望樂觀指數上升，消費意願同步轉佳，股市樂觀情緒也持續走揚；針對時事題部分，民眾對於今年上半年台股加權指數高點預期顯示，42.4％民眾認為指數高點會突破萬九，但若指數下跌，也有38.2％受訪民眾預期，上半年指數低點可能跌破萬五。

國泰金分析，這份調查期間內，市場對主要央行貨幣政策看法轉變為偏鴿派，國際股市震盪偏升，股市樂觀情緒持續走揚，風險偏好同步走揚；調查顯示，民眾對於台股的樂觀指數持續走揚至 16.6 ，與12 月的16.1明顯上升，風險偏好指數同步上升至 16.2 (12 月為13.9)。

國發會日前公布 11 月景氣對策信號從藍燈提升至黃藍燈，領先指標下滑，同時指標則上揚，國泰金調查顯示，民眾景氣現況樂觀指數上升至 4.7 ，12月指數為負3，展望樂觀指數則走揚至 9.8 (12 月為3.6)，大額消費意願指數及耐久財消 費意願指數同步轉佳，分別升至 12.2 (12 月為8.9)及負8.7 (12 月為負12.7)。