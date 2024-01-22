桃復興三光、高義國小明起連2天放「低溫假」

氣象署發布低溫特報，桃園市長張善政22日表示，復興區今早已降到6度，他已授權復興區長視情況決定是否停班，教育局早上也已檢討學校停課作業，針對海拔較高的三光國小、高義國小，也宣布23至24日2天停課，其餘幼兒課後留園尚不停課，另外市府也啟動「復興區寒害關懷專案」，復興區所有公務員每人有100元額度可在22至24日3天到復興超商購買暖暖包及熱飲，陪伴度過寒冬。

張善政說，這2天頻繁和復興區長蘇佐璽、當地里長溝通，掌握當地氣候狀況，像海拔比較高的華陵里長就告知今天早上溫度已經降到只剩下6度，市府已將放假決定授權給區長，由區長視復興當地狀況決定是否停班。

張善政說，至於學校停課仍由教育局決定，早上開會已通知海拔較高和沿海空曠地區的學校，授權校長自行判斷是否停止上課，目前僅後山海拔高的三光國小、高義國小決定在23至24日兩天停課，其餘幼兒課後留園目前尚不停課。教育局提醒復興區11所學校於辦理寒假課輔或營隊活動時，務必審慎評估低溫對於學生的影響，明後兩天氣象預報復興區各校溫度雖低，但因已全部建置完成冷暖氣機，在寒流來襲時，如有活動均可開啟暖氣替師生保暖。

為體恤寒流期間辛勤工作之公務人員，桃園市政府也啟動「復興區寒害關懷專案」，22日至24日寒害3天期間，凡復興區的廣義公務人員（含中央、地方公務人員及約聘僱人員、各級學校老師人員、中油、郵局等公營事業），於復興區轄內超商（統一超商、萊爾富、OK超商）購買暖暖包及熱飲，即可享有每人100元消費額度1次，消費後向各服務單位請領，張善政希望透過「復興區寒害關懷專案」溫暖復興區公務人員，陪伴度過寒冬。

市府指出，氣象署發布低溫特報指出，今天至周三（24日）寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10℃以下氣溫發生的機率，桃園市政府跨局處啟動寒害應變機制，密切關注可能發生的寒害災情；周四（25日）寒流漸減弱，逐日回溫，各地清晨仍舊非常寒冷，應留意日夜溫差。