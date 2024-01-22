苗栗縣府舉行公聽會，地方議員、民代關心進展。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣頭屋鄉明德水庫是縣內著名景點，苗栗縣政府為活化明德水庫觀光，向交通部觀光局爭取2億多元經費，推動明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫，近日縣府在頭屋鄉舉行公聽會，地方樂觀其成，其中計畫中的碼頭水岸景觀設施改善及日新島景觀優化工程，預計今年3月完工，屆時將有高空滑索、空中自行車、電動遊艇等陸、海、空遊憩設施，成為苗栗觀光新亮點。

明德水庫早期被列為台灣四大水庫，更是知名電影「魯冰花」拍攝場景，明德水庫是觀光遊客到訪苗栗必遊景點之一，但近年觀光榮景不再，縣府這幾年積極推動活化與轉型，爭取交通部觀光局核定經費，加上民間企業贊助，以超過10億元力求轉型，同時打造全新品牌形象「水漾明湖」。

縣府也向交通部觀光局爭取2億元補助，推動「明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫」，其中「明湖碼頭水岸景觀設施改善及日新島景觀優化工程」將在今年3月完工，設施包括碼頭區景觀看台、碼頭集客廣場、停車場、鴛鴦島景觀看台等公共設施。

文觀局近日舉行公聽會，當地居民參與踴躍，苗栗縣議員余文忠、徐筱菁、許櫻萍、頭屋鄉鄉長徐鑫榮、頭屋鄉民代表會主席涂金臺等人到場關心推動期程，並認為活化明德水庫有助地方發展，冀望透過促參案件引進民間資金，促進當地就業發展讓年輕人回流，並建議聘請當地解說員協會負責導覽解說，分享當地引人入勝的故事。

文觀局副局長黃智群表示，明德水庫碼頭區藉由引進民間經營模式，以民間創意思維及彈性，將空間功能發揮最大效益。透過民間資金技術與活力的導入，民間機構在合於法令及安全至上的理念下，建置高空滑索、空中自行車、電動遊艇等陸、海、空遊憩設施，賦予明德水庫碼頭區及鴛鴦島全新旅遊活力，增加苗栗縣遊憩新選項。